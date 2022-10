C’è stata una piccola reunion degli Smiths

Johnny Marr e Andy Rourke, metà della formazione originale degli Smiths, hanno suonato assieme alcune canzoni della band al Madison Square Garden.

Johnny Marr, da agosto, è in tour in supporto ai Killers. Proprio durante una di queste sue date di apertura, a New York, il chitarrista ha invitato sul palco Rourke, storico bassista degli Smiths, con cui ha suonato due classici della band inglese, There Is A Light That Never Goes Out e What She Said.

We got a mini-Smiths reunion at Madison Square Garden! Johnny Marr just brought up Andy Rourke for There Is A Light That Never Goes Out@mainlyoasis pic.twitter.com/irPi6lNR5L — Robbie Fox (@RobbieBarstool) October 1, 2022

È cosa nota che i dissidi tra Marr, Rourke, Joyce e Morrissey non ci permetteranno – probabilmente mai – di gioire di una reunion degli Smiths, ma vedere Marr e Rourke divertirsi ancora a suonare quei brani è una notizia che ci piace molto.

Ora devono solo convincere Morrissey; cosa da poco, no?