C’è la bandiera palestinese sul palco, gli Earth annullano il concerto a Bologna

Ieri sera gli Earth di Dylan Carlson hanno cancellato all’ultimo momento, col pubblico in sala, il concerto previsto al centro sociale TPO di Bologna. Il motivo sarebbe la presenza della bandiera palestinese sul palco. Carlson avrebbe chiesto di rimuoverla, i responsabili del locale si sarebbero rifiutati di farlo. Lo riporta tra gli altri l’edizione locale del Corriere.

L’annuncio della cancellazione è stato dato sul palco dagli organizzatori. La parte finale della loro dichiarazione è presente in un video pubblicato da Long Live Rock’n’Roll: «È stata una decisione molto pesante da prendere, per noi come per loro, anche perché sappiamo che tante e tanti vengono da fuori. È uno dei motivi per cui i biglietti saranno rimborsati e tutto sarà a carico del TPO. Ci dispiace, grazie per la comprensione. Free free Palestine!».

Carlson ne ha scritto su Instagram: «Mi scuso con le persone che questa sera avrebbero voluto vedere un po’ di musica a Bologna, ma il TPO di Bologna mette la politica al di sopra della musica e ha cancellato lo show degli Earth. Né la band, né il Freakout c’entrano qualcosa».

Questa sera è prevista la seconda data italiana del gruppo, al Magnolia di Segrate (Milano).