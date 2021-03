C’è di nuovo Sanremo, e la gente sta scrivendo di nuovo all’altro Amadeus

Amadeus Demarzi è un designer appassionato di moto di San Francisco. È anche il fortunato (o sfortunato?) proprietario dell’account Twitter @amadeus, con 1600 follower. Il che vuol dire che tutti gli anni, da quando Amadeus (quello vero) conduce Sanremo, viene sommerso di tweet da parte di italiani che scrivono ad @amadeus pensando di parlare con il conduttore.

La sua pena è iniziata l’anno scorso, con Sanremo 2020. “A quanto pare è successo qualcosa in Italia con un tizio che si chiama Amadeus e ora ho le menzioni intasate”, aveva scritto Demarzi su Twitter dopo aver ricevuto centinaia di tweet. Così ha scoperto la sua omonimia con il vero Amadeus, ci ha riso sopra e se lo sarà dimenticato. Poi, un anno dopo, è successo di nuovo.

“È di nuovo San Remo, e il mio alter ego è il presentatore, il che vuol dire che ho tanti adorabili italiani nelle menzioni”, ha scritto Demarzi stamattina, svegliandosi dopo la prima serata del festival.

It's San Remo again, and my alter ego is hosting, which means many lovely Italians in my mentions 😅

— amadeus (@amadeus) March 2, 2021