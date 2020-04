C’è Benedetta Porcaroli nel nuovo video di Achille Lauro, ’16 marzo’

Achille Lauro ha pubblicato il video del suo ultimo singolo, 16 marzo. Nella clip, che potete vedere qui sopra, un carosello di immagini in cui la protagonista è l’attrice Benedetta Porcaroli.

«Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata», aveva scritto Lauro sui suoi social proprio il 16 marzo. «Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me». Il brano arriva dopo il singolo di Sanremo Me ne frego e le polemiche tra Sony e Warner per i diritti sulle sue canzoni.