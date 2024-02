CCCP, un tour in Italia in estate

I CCCP faranno un tour in Italia in estate. Lo hanno detto stamattina durante la conferenza stampa di presentazione del disco dal vivo Altro che nuovo nuovo registrato il 3 giugno 1983 a Reggio Emilia e “restaurato” di recente.

Non sono state per ora comunicate date del tour del gruppo, che sarà a Berlino per tre concerti sold out il 24, 25 e 26 febbraio.

Altro che nuovo nuovo uscirà il 23 febbraio. Contiene le inedite Oi Oi Oi (“Siamo arrivati tardi o forse troppo presto, comunque il nostro tempo non assomiglia al vostro”) e Onde (“I sogni del mattino non hanno l’oro in bocca, i sogni del mattino sono schiuma”). Quest’ultima si sentiva in una sala della mostra a Reggio Emilia Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024. A questo link il racconto del Gran Galà Punkettone che si è tenuto a ottobre.

Tra gli altri pezzi ci sono Sexy Soviet, poi pubblicato come B.B.B., e la cover di Kebab Träume dei tedeschi D.A.F.

La tracklist:

Live in Pankow

Punk Islam

Sexy Soviet

Militanz

Onde

Stati di agitazione

Trafitto

Kebab Träume

Manifesto

Valium Tavor Serenase

Tu menti

Mi ami?

Morire

CCCP

Noia

Sono come tu mi vuoi

Emilia paranoica

Oi Oi Oi