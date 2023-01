Cattivissimo Guè: le risposte del rapper agli hater di ‘Madreperla’

Madreperla è uscito da meno di una settimana, ma è già un successo nazionalpopolare: il disco sta andando benissimo, e Guè ci ha tenuto a ribadirlo sciorinando il suo solito savoir-faire:

Scusate raga vi ho pisciato in culo — Guè (@THEREALGUE) January 16, 2023

La solita – e adorabile – strafottenza di Guè non è un segreto per nessuno (o almeno per chiunque abbia familiarizzato un minimo con il personaggio). Eppure, il tweet ha scatenato l’indignazione di alcuni utenti, che hanno pensato bene di criticare l’ex Club Dogo. Le sue risposte sono state, come da tradizione, “pittoresche”: riportiamo le più assurde.

Nani da giardino:

Ne ho 40 ti compro e ti metto in giardino — Guè (@THEREALGUE) January 16, 2023

Le metafore calcistiche:

Devi morire investito dal bus della Juve, subumano — Guè (@THEREALGUE) January 16, 2023

Ma puoi chiamarti Francesco juventino? — Guè (@THEREALGUE) January 16, 2023

La “saga dei subumani”:

Non è per bambini subumani — Guè (@THEREALGUE) January 16, 2023

#AllegriOut ma vai a farti un giro dai subumano — Guè (@THEREALGUE) January 16, 2023

Capelli? No, grazie:

Hai parlato , marbella pelato . Dai vai a vendere i calzini in stazione — Guè (@THEREALGUE) January 16, 2023

Un bicchiere non guasta mai: