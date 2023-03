Cate Blanchett è scatenatissima nel nuovo video degli Sparks

Gli Sparks hanno scelto Cate Blanchett per il video della title track del loro nuovo album, The Girl Is Crying in Her Latte. Potete vederlo qui sotto. Impossibile non pensare a Stop Making Sense, il film concerto dei Talking Heads del 1984.

«Abbiamo incontrato Cate Blanchett a Parigi in occasione dei premi César l’anno scorso, senza sapere che un anno dopo una delle più grandi attrici del nostro tempo (e una persona splendida!) avrebbe gentilmente acconsentito a prestare le sue capacità di muovere i piedi per il primo video del nostro nuovo album, ‘The Girl Is Crying In Her Latte’. I sogni si avverano».

Il nuovo album dei fratelli Ron e Russell Mael uscirà il 26 maggio.