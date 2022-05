Cat Power, Black Midi, Arab Strap: ecco la lineup di Sexto ‘Nplugged

Gli organizzatori di Sexto ‘Nplugged hanno annunciato la lineup definitiva della settima edizione del boutique festival, che si terrà nel cuore di uno dei borghi medievali più antichi d’Italia il 21 giugno e poi dal 28 al 31 luglio.

Si tratta di Rival Console (il nome d’arte di Ryan Lee West, in Italia per un’unica data) e Black Midi (una delle formazioni più sperimentali e affascinanti del post punk britannico), che si uniscono alla indie rocker Cat Power, alla cantautrice Agnes Obel e al duo post-rock degli Arab Strap, per una lineup ricca e diversa dalla solita programmazione dei festival estivi.

Sexto N’Plugged si terrà a Piazza Castello, nel borgo di Sesto Al Reghena, in provincia di Pordenone. Oltre ai concerti, il festival prevede l’area Sexto Lounge, un salotto a cielo aperto (e ingresso libero) dove si terranno dj set al femminile ed eventi collaterali. Per tutte le informazioni e i biglietti, ecco il sito ufficiale.