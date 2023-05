Caso Ballroom, «Elodie si è scusata»

Vi abbiamo raccontato ieri della polemica della scena ballroom italiana contro Elodie, accusata di appropriazione culturale per aver introdotto nelle coreografie della sua data al Forum dei passi di voguing senza però coinvolgere persone della suddetta scena. In un comunicato diffuso sui social, infatti, l’Italian Board della scena ballroom aveva puntato il dito contro la cantante romana per questa mancanza, portando come esempio virtuoso le recenti performance di Beyoncé (a Stoccolma) e Gustaph (all’Eurovision): «La sensibilità ed il rispetto esistono, c’è un modo corretto di fare le cose».

In meno di un giorno però la situazione pare essere rientrata. Sempre attraverso i social, La B. Fujiko, madre della House of Ninja in Italia e tra coloro che avevano firmato il precedente comunicato, ha dichiarato di aver avuto un confronto costruttivo con Elodie e il suo coreografo, Gabriele Esposito. «Hanno compreso le nostre ragioni e le problematiche che hanno fatto scaturire questa nostra reazione», ha scritto Fujiko, «hanno ammesso che c’è stata superficialità nella messa in scena e poca attenzione al mondo ballroom».

Fujiko parla anche di scuse da parte di Elodie e Esposito verso la scena, aggiungendo: «Vogliono rimediare e sicuramente per le prossime date verranno fatti dei cambiamenti e portate persone ballroom sul palco». Concludendo: «Sono felice nel dirvi che ha tutto avuto esito positivo e costruttivo».

Elodie non ha ancora ufficialmente commentato sulla questione.

La story completa de La B. Fujiko: