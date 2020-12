Carmen Consoli canta dal vivo in studio ‘In bianco e nero’, guarda il video

Carmen Consoli canta In bianco e nero dal vivo in studio, accompagnata dal chitarrista Massimo Roccaforte. È un estratto dalla puntata della serie 33 Giri – Italian Masters che andrà in onda stasera su Sky Arte dedicata all’album del 2000 Stato di necessità.

Nella puntata, la cantautrice ripercorre la storia dell’album seduta al mixer con Maurizio Biancani. Stato di necessità è il suo disco di maggior successo e contiene pezzi come L’ultimo bacio, Parole di burro e appunto In bianco e nero, col quale Consoli partecipò a Sanremo 2000. Vinsero gli Avion Travel, il pezzo di Consoli si piazzò al settimo posto.

Nelle prossime puntate della serie 33 Giri si racconteranno Duemilatrecentouno parole di Ornella Vanoni (23 dicembre) e Nero a metà di Pino Daniele (30 dicembre).