Carly Simon ha rivelato di aver il Parkinson

In una commovente lettera ai fan, Carly Simon ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di morbo di Parkinson.

«Molte persone mi hanno scritto, chiedendosi gentilmente il motivo del mio relativo silenzio, domandandosi come stessi e cosa avessi fatto», ha scritto l’83enne membro della Rock & Roll Hall of Fame. «La verità è che ho imparato a convivere con il morbo di Parkinson».

Ha aggiunto: «Mi ci è voluto del tempo per comprendere la diagnosi, per accettarla e per decidere quanto volessi parlarne pubblicamente. Il Parkinson si manifesta in modo diverso per ognuno e può essere imprevedibile. Alcuni giorni sono così stanca che non riesco nemmeno a iniziare la giornata. Altri, invece, mi dà un po’ più di spazio per muovermi, pensare, lavorare e sentirmi me stessa».

Simon ha anche rivelato di essere stata recentemente curata per un carcinoma al viso, intervento che ha rimosso il tumore. Sebbene Simon abbia riconosciuto che questi eventi l’abbiano spinta a ritirarsi dalla vita pubblica («Se una persona può andare in letargo sia d’inverno che d’estate, allora io sono diventata un orso per tutte le stagioni»), ne è scaturito anche il suo prossimo album, Comes in Waves, annunciato il mese scorso. «C’erano melodie, versi e idee scritti e messi da parte in attesa di un futuro indefinito, quando avrei avuto il tempo e la concentrazione per completarli», ha detto. «A quanto pare, quel futuro è adesso».

Comes in Waves, in uscita il 14 agosto, segna il ritorno di Simon con un nuovo album dopo quasi 20 anni, a seguito di Never Been Gone del 2009. Il nuovo disco è stato registrato nella sua casa di a Martha’s Vineyard e prodotto dal suo collaboratore Paul Samwell-Smith. I suoi figli, Ben e Sally Taylor, sono presenti nell’album, mentre Sally ha realizzato la copertina. Il singolo principale, Howl, è già disponibile.

Carly Simon - Howl [Official Lyric Video]

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Nel 2022, Simon è stata inserita nella Rock & Roll Hall of Fame, 26 anni dopo averne maturato i requisiti. «Il primo pensiero è stato: ‘Non ci posso credere. Dev’essere colpa della House of Pancakes in cui sono appena entrata’», ha raccontato a Rolling Stone all’epoca. «Davvero, ero sbalordita. Pensavo che si fossero sbagliati».

Questa la sua dichiarazione:

«Molte persone mi hanno scritto, chiedendosi gentilmente il motivo del mio relativo silenzio, come stessi e cosa avessi fatto. La verità è che ho imparato a convivere con il morbo di Parkinson. Mi ci è voluto del tempo per comprendere la diagnosi, per accettarla e per decidere quanto volessi parlarne pubblicamente. Il Parkinson si manifesta in modo diverso in ognuno e può essere imprevedibile. Alcuni giorni sono così stanco che non riesco nemmeno a iniziare la giornata. Altri, invece, mi dà un po’ più di spazio per muovermi, pensare, lavorare e sentirmi me stesso.

I problemi sono iniziati con l’artrite a entrambe le ginocchia e a un’anca. Alla fine mi hanno sostituito tutte e tre le articolazioni, via le vecchie e dentro delicati bouquet di metallo e plastica. Dopo tre interventi di sostituzione, ho pensato che la mia difficoltà a camminare fosse semplicemente una sfortunata e alquanto ironica conseguenza del processo di guarigione. Ma la mia mobilità continuava a peggiorare. Avevo difficoltà ad alzarmi da sedie basse e divani profondi senza che qualcuno mi offrisse un braccio. I mobili imbottiti diventarono il mio nemico. Una volta seduta, mi sentivo come se fossi stata inghiottita dalla poltrona e potessi rimanervi per sempre, come un’ospite che si è trattenuta troppo a lungo.

Col tempo, sono arrivati periodi in cui non riuscivo a camminare senza aiuto. Io e la mia famiglia sapevamo che c’era qualcosa di più grave. Dopo un’approfondita valutazione presso la Mayo Clinic, mi è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Ho iniziato una terapia, che include l’assunzione di farmaci per alleviare la rigidità e altri sintomi. La malattia non segue un programma preciso o prevedibile. Non si consulta con il mio calendario prima di decidere che tipo di giornata mi aspetta.

Il morbo di Parkinson è solitamente associato a problemi di movimento, tremori ed equilibrio, ma può colpire molto più del solo corpo. Può causare ansia, depressione, spossatezza e apatia. L’apatia è particolarmente strana. Ci si può ritrovare sdraiati come una stella marina che si asciuga al sole, con le braccia protese in tutte le direzioni, senza che nulla dentro spinga ad alzarsi, leggere, guardare un film, scrivere, cantare, telefonare a qualcuno o fare praticamente qualsiasi altra cosa.

È stata una delle cose più difficili da spiegare. Non si tratta semplicemente di tristezza o pigrizia. È come se la parte del cervello che invia gli inviti a partecipare alla vita avesse temporaneamente smarrito la lista degli invitati.

Nello stesso periodo, sono stata anche curata per un carcinoma al viso. Il tumore è stato rimosso, ma l’intervento ha influenzato il mio aspetto e mi ha resa più insicura nell’essere vista in pubblico. Sono sempre stata più critica del mio aspetto di quanto chiunque altro possa immaginare (basti pensare all’ironia di aver scritto “You’r So Vain”), e questo ha fornito al mio critico interiore un bel po’ di nuovo materiale.

Tra i miei problemi di mobilità, la diagnosi di Parkinson, l’intervento chirurgico e le ripercussioni emotive di tutto ciò, ritirarmi dalla vita pubblica è stata la reazione più sensata. Se a una persona è concesso di andare in letargo sia d’inverno che d’estate, allora sono diventato un orso per tutte le stagioni.

Ma non ho smesso di vivere e non ho smesso di lavorare.

Nel bel mezzo di tutto questo, ho iniziato a registrare un nuovo album, Comes in Waves. Mi sembra ancora misterioso. La musica ha sempre saputo quando arrivare. Mi ha salvato innumerevoli volte. È come un gatto o un cane che appare silenziosamente accanto a te quando percepisce che non sei del tutto te stesso.

L’album include canzoni e frammenti di canzoni che mi aspettavano, alcune da anni. C’erano melodie, versi e idee annotate e messe da parte in attesa di un futuro imprecisato, quando avrei avuto il tempo e la concentrazione per completarle.

A quanto pare, quel futuro è adesso.

Lavorare alla musica dava forma a giornate che non sempre ne avevano una. Mi offriva un posto dove andare senza dover uscire dalla stanza. Mi ricordava che la malattia può cambiare la vita senza però diventarne l’intera esistenza.

Non considero il Parkinson un dono o una benedizione. Non è né l’uno né l’altro. È difficile, frustrante e a volte spaventoso. Sto ancora imparando a conviverci e ad accettarlo senza sentire di aver rinunciato a qualcosa di essenziale.

Continuo a scrivere, cantare, immaginare, ridere, preoccuparmi, ricordare e, occasionalmente, a rimanere intrappolata in una poltrona imbottita.

Sono profondamente grata ai miei figli, alla mia famiglia, ai miei amici, a chi si è preso cura di me e al personale medico che mi ha aiutato in questo percorso. Il loro amore e la loro pazienza mi hanno sostenuta nei giorni in cui le mie forze non bastavano.

Oggi mi muovo più lentamente, mi affido agli altri più di prima e ho imparato ad accettare che ogni giorno sarà un po’ diverso. Ma sono ancora qui».

Da Rolling Stone US.