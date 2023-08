Carlos Santana dice che «una donna è una donna e un uomo è un uomo», poi si scusa

Carlos Santana si è scusato per aver detto durante un concerto che «una donna è una donna e un uomo è un uomo».

È successo a fine luglio. Sul palco dell’Hard Rock Hotel & Casino di Atlantic City, New Jersey, il chitarrista si è lanciato in un discorso sulla transizione di genere. «Quando Dio ha creato me e te, prima che uscissimo dal grembo materno, sapevamo chi e cosa eravamo. Poi, quando cresci, vedi le cose del mondo e inizi a credere che potresti essere qualcosa di diverso che ti suona bene. Ma sai che non è giusto, perché una donna è una donna e un uomo è un uomo. Ed è tutto. Poi qualunque cosa tu voglia fare a casa tua, sono affari tuoi, a me sta bene». Unendo le mani ha poi detto di «essere così col mio fratello Dave Chappelle».

Last night at a concert in New Jersey, rock legend Carlos Santana said “when God made you and me, before we came out of the womb, you know who you are and what you are… a woman is a woman and a man is a man.”

pic.twitter.com/zCZibZIkM2

— Greg Price (@greg_price11) August 24, 2023