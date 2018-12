Carl Brave annuncia il tour nei teatri

È arrivato pochi minuti fa l’annuncio condiviso via social da Carl Brave, con il rapper che partirà per un tour nei teatri italiani, accompagnato da una superband d’eccezione. Una sfida chiamata Notti Brave a Teatro, con cui Carl Brave presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro in studio Notti Brave (After), lanciato dal singolo Posso nato dalla collaborazione con Max Gazzè. Sette tracce che rappresentano il seguito di Notti Brave, esordio solista del rapper certificato platino, pubblicato per Universal e Island.

«L’idea di un tour a teatro è nata da un’esigenza che si stava facendo sempre più presente: il mio bisogno di instaurare con chi viene ad ascoltarci un rapporto più diretto, confidenziale, intimo», ha commentato Carl Brave, parlando della nuova avventura in partenza il prossimo 4 marzo dal Teatro Arcimboldi di Milano.

«Ho bisogno di vedere uno ad uno chi viene ad ascoltarmi, voglio vederli vicino, leggere sul loro viso cosa provano, le loro sensazioni. Instaurare durante il concerto un rapporto personale, diretto, affettivo e intenso. Un rapporto che solo il Teatro riesce a creare con la sua atmosfera magica. Voglio far risaltare i miei testi, dare spazio alle immagini, suonare e cantare in “acustico“ davanti ad un pubblico inevitabilmente più esigente; sarà una bella sfida per me e i musicisti affrontare il palco sperimentando e condividendo questo nuovo mood».

I biglietti saranno disponibili dalle 11 di domani su ticketone.it mentre qui sotto potete trovare tutte le date:

4 marzo 2019 – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

6 marzo 2019 – TORINO – TEATRO COLOSSEO

7 marzo 2019 – TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

11 marzo 2019 – FIRENZE – TEATRO VERDI

12 marzo 2019 – BOLOGNA – TEATRO CELEBRAZIONI

13 marzo 2019 – GENOVA – TEATRO POLITEAMA GENOVESE

18 marzo 2019 – LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO

19 marzo 2019 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

25 marzo 2019 – RENDE (CS) – TEATRO UNICAL

26 marzo 2019 – CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

27 marzo 2019 – PALERMO – TEATRO GOLDEN

29 marzo 2019 – SENIGALLIA – TEATRO LA FENICE

30 marzo 2019 – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA