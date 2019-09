Cardi B ha raccontato di essere stata molestata su un set fotografico

Durante un’intervista per Untold Stories of Hip Hop di WE, TV Cardi B ha rivelato di essere stata vittime di molestie. La rapper ha raccontato che mentre posava per lo shooting di una rivista, il fotografo “cercava di avvicinarsi a me”, ha detto. “‘Vuoi essere su questa rivista?’, mi ha chiesto, “E ha tirato fuori il pene. Ero così incazzata, tutto questo è follia”.

Quel comportamento la spinse a lasciare immediatamente il set e ad avvisare avvisare la direzione del giornale. “Sai cos’è davvero folle?”, ha affermato Cardi. “L’ho riferito proprietario della rivista e lui mi ha guardato come dire,’E allora?'”.

“Quando penso al movimento #MeToo, ci sono ragazze cresciute in quartieri difficili, so che hanno subito lo stesso tipo di trattamento”, ha raccontato. “Ti fanno sentire come se dovessi fare certe cose. Succede davvero ogni giorno”.