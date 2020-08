Cardi B ha aperto un account su OnlyFans, sito permette a creator e artisti di pubblicare contenuti esclusivi accessibili dietro pagamento mensile. «Lo userà per pubblicare behind the scenes, scorci della sua vita personale, stare in contatto con i fan e molto altro». Si parte con il backstage del suo ultimo video, WAP, featuring Megan Thee Stallion.

Il prezzo, inizialmente di 9.99 dollari, è stato portato a 4.99 perché «spenderete troppi soldi in vinili e nuovo merch in arrivo la prossima settimana».

OnlyFans non oscura contenuti sessualmente espliciti, venendo quindi utilizzato per lo più da performer porno, sex worker in generale, ma anche semplici star di Internet, per vendere propri video e foto amatoriali. Cliccate qui per iscrivervi al canale di Cardi B, mentre sotto trovate il video di WAP.