Cantano contro i crimini dell’esercito russo, pisciano sulla foto di Putin, cinque Pussy Riot condannate a pene tra gli 8 e i 13 anni

Cinque Pussy Riot sono state condannate in Russia a pene tra gli 8 e i 13 anni di reclusione. Vivono all’estero e non si sono presentate al processo, si tratta quindi di una condanna in absentia. Lo riporta Mediazona, sito di cui le Pussy Riot sono co-fondatrici.

Il tribunale distrettuale Basmanny di Mosca ha condannato Maria Alyokhina (13 anni e 15 giorni di colonia penale), Taso Pletner (11 anni), Diana Burkot, Olga Borisova e Alina Petrova (8 anni a tutte e tre) per il video del 2022 Mama, Don’t Watch TV (vedi sotto) col quale avrebbero diffuso «false informazioni» sull’uccisione di civili da parte dell’esercito russo in Ucraina e per la performance dell’aprile 2024 a Monaco di Baviera quando Pletner ha urinato su una foto di Vladimir Putin alla Pinakothek der Moderne.

Per il rappresentante legale del collettivo si tratta di una sentenza politica. Burkot rivendica la posizione contro la guerra espressa in Mama, Don’t Watch TV. «La guerra su larga scala contro l’Ucraina va avanti da più di tre anni. Continuo a credere che l’Ucraina debba vincere e che Putin debba affrontare il tribunale dell’Aia. Il governo russo è un esempio da manuale di patriarcato, che perpetra le peggiori forme di abuso: un tiranno, un narcisista, un gaslighter, un manipolatore tossico che si nutre della distruzione dell’altrui volontà». Fortunatamente, dice Burkot, il governo «non ha accesso al mio corpo», ma anche «se fossi stata in Russia avrei detto la stessa cosa: andatevene a fare in culo».

Pletner ha invece citato tramite il suo avvocato lo scrittore dissidente sopravvissuto ai gulag Andrej Sinjavskij: «Finché uno scrittore non viene dichiarato colpevole, non può dirsi affermato. La letteratura che non supera i confini ristagna nel recinto che le è stato assegnato, come un bambino che annaspa in una pozza d’acqua. Finora mi sono considerata innocente e quindi un’artista fallita. Se il tribunale la pensa diversamente, come può un candidato impedire l’assegnazione del premio? Tanto più quando viene assegnato da un tribunale russo».