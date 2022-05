Camilla Magli e Big Mama tirano pugni in ‘Knock Out’

«Lei è una bona, ma perché accontentarsi di avere solo una bona in cuffia se puoi averne due?». Sono queste le parole che BigMama, rapper classe 2000 cresciuta ad Avellino, utilizza nel comunicato stampa di Knock Out, nuovo singolo di Camilla Magli in coppia con lei.

L’inizio, per Camilla, di un nuovo capitolo artistico, a distanza di molti anni da quell’X Factor a cui ha partecipato che era poco più che un’adolescente: «È un pezzo in cui esprimo la mia voglia di libertà, averlo fatto con Big Mama significa molto per me. Da subito ho avuto la sensazione che fossimo dalla stessa parte, quella di chi lotta per prendersi quel che si merita, aldilà di tutto, delle circostanze della vita e di farlo a voce alta». Prodotto da Katoo, il brano sarà presentato insieme ad altri nuovi pezzi sul palco del MIAMI, il prossimo 28 maggio.

«Ho voluto scrivere delle barre per Knock Out perché appena l’ho ascoltata e ho capito il mood del pezzo ho pensato a tutte le volte che nelle relazioni sono andata KO. Con la mia strofa restituisco qualche pugno». Occhio a non farvi male: