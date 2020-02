Camila Cabello e DaBaby rendono omaggio agli anni d’oro di Hollywood nel video di ‘My Oh My’

Camila Cabello e DaBaby si sono presi il tempo di fare un tour nella Hollywood degli anni d’oro per il nuovo video del singolo My Oh My, diretto da Dave Meyers. Il pezzo è estratto dall’ultimo disco di Cabello, Romance, uscito lo scorso dicembre.

Il video si apre con la cantante nei panni di un’attrice, una specie di Marilyn Monroe, in un film di gangster, per poi ricomparire nei panni di una ragazza della porta accanto. Dopo aver cercato di ottenere un ruolo da protagonista in qualche film, esce la sera, incontra DaBaby al bar, e i due si fanno un giro per Hollywood. Finiscono a ballare a una festa in una villa con una vista mozzafiato su Los Angeles, e Cabello distrugge il poster di uno dei suoi vecchi film con una katana.