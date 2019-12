Camila Cabello chiede scusa per i post razzisti: «Ero giovane e stupida»

Brutte ore per Camila Cabello: nelle ultime ore, un account Twitter ha postato alcuni screenshot del profilo Tumblr che utilizzava quando era ragazzina e amava i meme razzisti. L’account è stato eliminato poco dopo. Ecco qualche screen:

reblogging a post with the hard r in it pic.twitter.com/6SRATh5z8U — 🌉 || fan account (@motivatefenty) December 17, 2019

Tra i post c’era spazio anche per sul meme sul pestaggio di Rihanna da parte di Chris Brown:

here she is reblogging a post making fun of Rihanna being a victim of domestic abuse pic.twitter.com/9CBtGDl0FD — 🌉 || fan account (@motivatefenty) December 17, 2019

Another racist post she reblogged pic.twitter.com/EppzifZnQm — 🌉 || fan account (@motivatefenty) December 17, 2019

Le scuse della Cabello sono arrivate tempestivamente su Instagram: «Quando ero più giovane, utilizzavo linguaggi di cui mi vergogno profondamente. Ero ignorante, e solo dopo aver letto e imparato la storia dietro a queste orribili espressioni mi sono sentita profondamente in imbarazzo. Ho chiesto scusa allora e chiedo scusa adesso. Questi errori non mi rappresentano, sono una donna adulta e combatto per l’inclusività. Vi chiedo scusa dal profondo del mio cuore».

L’ultimo album di Camila Cabello, Romance, è uscito lo scorso 6 dicembre.