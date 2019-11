Camila Cabello arriva in concerto per la prima volta in Italia

Arriva per la prima volta in Italia la popstar mondiale Camila Cabello, con la cantautrice di origini cubane che farà tappa al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 24 giugno 2020.

Più volte nominata ai Grammy Awards grazie al successo planetario del primo album da solista Camila – trascinato dalla hit quattro volte platine Havana – la cantante pubblicherà il nuovo album ROMANCE il 6 dicembre. Il disco, infatti, è già stato anticipato da Liar e Señorita, il singolo spacca classifiche realizzato in collaborazione con Shawn Mendes, oltre che Shameless, Cry For Me e Easy tutti già in digitale e immediatamente disponibili con il pre-order del nuovo album.

I biglietti per la data italiana del The Romance Tour saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 28 novembre su www.livenation.it. La messa in vendita generale avrà invece inizio a partire dalle ore 10.00 di venerdì 29 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.