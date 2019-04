‘Calipso’: il nuovo singolo di Charlie Charles con Dardust, Fabri Fibra, Mahmood e Sfera Ebbasta

Si intitolerà Calipso il prossimo singolo firmato da Charlie Charles, ovvero il produttore dietro, tra le altre cose, Soldi di Mahmood. Ma non sarà solo. Sul singolo, che uscirà venerdì 26 aprile, saranno presenti anche Dardust, Fabri Fibra, lo stesso Mahmood e Sfera Ebbasta.

Il produttore aveva annunciato sui suoi canali social l’uscita di un nuovo progetto nei giorni scorsi, ma non aveva annunciato di cosa si sarebbe trattato.

Charlie Charles non è nuovo a questo tipo di collaborazioni. In passato aveva già pubblicato RAP, in collaborazione con Izi, e Bimbi, con Ghali, Izi, Sfera e Tedua.

Di recente, ha anche prodotto il disco di Rkomi, Dove gli occhi non arrivano.