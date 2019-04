‘Calipso’, ascolta il nuovo singolo di Charlie Charles

Nei giorni scorsi Charlie Charles, il produttore dietro Soldi di Mahmood (vincitore di Sanremo) e di molte delle hit di Sfera Ebbasta, aveva annunciato sui canali social l’uscita di un nuovo progetto, ma non aveva anticipato di cosa si sarebbe trattato. Poi sono arrivato gli indizi, prima il titolo del nuovo singolo, Calipso, e poi l’annuncio del team stellare: al brano infatti hanno partecipato Dardust (co-autore di Soldi), Fabri Fibra, Mahmood e Sfera Ebbasta. Potete ascoltarlo qui.

Si tratta del quinto singolo di Charlie Charles, che non è nuovo a questo tipo di collaborazioni con amici e colleghi: in passato aveva già pubblicato Niagara e RAP con Izi, Bimbi featuring lo stesso Izi, Rkomi, Sfera Ebbasta, Tedua e Ghali e Peace & Love, dove troviamo ancora una volta Sfera e Ghali.

Ecco il testo di Calipso:

Io non so più dove ho messo il cuore

Forse non l’ho mai avuto

Forse l’ho scordato

Dentro ad una ventiquattr’ore

Ma non mi ricordo dove

La gente aspetta i miracoli

A braccia aperte, sì, come i tentacoli

Spera che risolva tutto il Signore ma non è così

No, no, no, no

Questi finti sorrisi mi mandano in crisi

Oh oh, oh oh

Nemmeno tu credi a quello che dici, lo so

La strada del successo fa vincere soldi, fa perdere amici

Oh no! Bambini e banditi ai miei show

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuor

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono: “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuor

Ora ricorda dov’è il tuo cuor

Calipso

La-la-la-la-la-la-la

Calipso

Ora ricorda dov’è il tuo cuor

Mi nascondo dentro a una canzone, così nessuno mi trova qui

Mi dicevano: “È solo rumore, non ascolto quella roba lì”

Frate’ copriti che fuori piove

Occasioni qui ce ne son poche

Mi parli di quello che hai fatto, nulla di più falso della tua faccia da poker

Ho provato ad andare lontano per guardare il mondo con occhi diversi

Che possiamo scappare da tutto, sì, tranne che da noi stessi

Giorni vuoti, contavo le ore

Si ricordano solo il migliore

Basta guadagnare per aver ragione

Chissà dove ho lasciato il mio cuore

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuore

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono: “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuor

Sulle strade di Napoli corro, corro, corro

Dentro vicoli scomodi corro, corro, corro

Siamo stanchi ma giovani, corro, corro, corro

Dammi forza per non fermarmi se questa vita può prendermi

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuor

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono: “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuor

Ora ricorda dov’è il tuo cuor

Calipso

La-la-la-la-la-la-la

Calipso, ora ricorda dov’è il tuo cuor

Ora ricorda dov’è il tuo cuor