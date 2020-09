Calcutta, il disco di platino di ‘Oroscopo’ all’asta per aiutare Open Arms

Il disco di platino di Oroscopo, uno dei singoli più popolari di Calcutta, è stato messo all’asta su Ebay per raccogliere fondi per Open Arms, l’organizzazione non governativa che soccorre i migranti dispersi in mare. L’asta, annunciata sui profili social di Bomba Dischi, resterà aperta fino al 26 settembre.

«La nostra nave ammiraglia, la Open Arms affronta in questi giorni la sua 76° missione nel Mediterraneo Centrale, una delle frontiere più letali del pianeta, là dove migliaia di vite affrontano un pericolosissimo viaggio in cerca di protezione e una vita migliore», dice l’ong. «Calcutta condivide i nostri valori e la nostra missione: salvare vite umane e difendere i diritti dei più vulnerabili. Per questo ha deciso di sostenere il nostro lavoro, donando il ricavato della vendita del disco di platino alla nostra ONG».