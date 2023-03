Café Unplugged, la festa della musica di Moak

Qual era il modo migliore per concludere Café Unplugged, il contest musicale che vuole celebrare il legame tra caffè e musica di Moak, azienda leader nel settore della torrefazione e distribuzione del caffè, se non attraverso una serata di grande musica dal vivo?

Café Unplugged, come del resto anche gli altri contest di Moak (quello dedicato alla scrittura, Caffè letterario, e quello alla fotografia, Fuori fuoco), ha come l’obiettivo quello di dare spazio ai giovani musicisti italiani, diventando così vetrina del loro talento. Portarli a suonare dal vivo insieme ad un ospite d’eccezione e davanti ad un attento pubblico è stata quindi una naturale conclusione di un lungo percorso.

Un lungo percorso che ha visto i cinque musicisti – tra i moltissimi in gara – essere prima selezionati tra i 10 finalisti da Moak, Rolling Stone e Shorty, cantautore che ha solcato i palchi di X Factor e del Festival di Sanremo, per poi venire votati dal pubblico attraverso i social.

I cinque artisti – uno per categoria (jazz, funk, soul, rock e classic) ad accompagnare la collezione My Music Coffee dell’azienda di Modica, formata dalle miscele aromatico jazz, morbido funk, intenso soul, forte rock e decaffeinato classic – si sono così garantiti la possibilità di condividere il palco con un artista di spessore nazionale come Ghemon, che ha ammaliato i presenti all’evento con un’esclusiva live session.

I cinque giovani artisti – presentati dall’host della serata, la speaker radiofonica Betty Senatore – hanno così avuto l’occasione di portare sul palco le loro canzoni. DD Chic si è esibito con Guarda la realtà, brano con cui si è aggiudicato la categoria funk, mentre Avex ha portato The End con la quale ha vinto il soul e Michele Marchi Gennaio per quanto concerne il jazz. La categoria classic si è manifestata nei virtuosismi eterei di Jnz con Universe mentre l’anima della categoria rock è stata rispetta da Luminol (Pt.2) di Nobody.

Si conclude così, con una celebrazione della musica dal vivo, quest’ultima edizione di Café Unplugged di Moak.

