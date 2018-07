Caetano Veloso, tra Modugno e i Rolling Stones

Roberto Murolo, Stefano Bollani, Domenico Modugno per Caetano, mentre il figlio Moreno porta nel cuore Peppino Di Capri e la sua Munasterio ‘e Santa Chiara. All’Umbria Jazz abbiamo incontrato la leggenda Caetano Veloso, in occasione del concerto insieme ai figli Moreno, Zeca e Tom. Un’opportunità unica per scoprire una dimensione inedita della musica di Veloso e per fare quattro chiacchiere con lui nel backstage a una manciata di ore prima del concerto.

Con i Veloso abbiamo parlato di musica italiana, ma non solo, anche il cinema, con la passione per Fellini, Antonioni o Pasolini, senza dimenticare gli episodi di vita famigliare: «Il mio primo ricordo è papà che canta» raccontano all’unisono i tre figli. E come dargli torto.