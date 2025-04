C2C Festival, l’edizione 2025 sarà dedicata alla memoria di Sergio Ricciardone

C2C Festival ha deciso di dedicare la sua prossima edizione alla memoria di Sergio Ricciardone, fondatore del festival scomparso lo scorso mese (qui il nostro ricordo).

Il tema dell’edizione 23 diventerà così Per aspera ad astra (Attraverso le asperità sino alle stelle), una celebrazione nel rispetto della visione di Ricciardone. Il programma sarà inoltre arricchito da una serie di show speciali e segreti che saranno indicati all’interno della timetable con un semplice punto interrogativo e che consisteranno in un ricordo di alcuni artisti allo stesso Ricciardone. Queste saranno solo alcune iniziative in ricordo previste in loving memory of Sergio Ricciardone.

C2C Festival si terrà dal 30 ottobre al 2 novembre a Torino. Tra gli artisti annunciati (tra cui A. G. Cook, Blood Orange, Iosonouncane & Daniela Pes) si aggiungono Daniel Blumberg (premio Oscar per la colonna sonora di The Brutalist), Florence Sinclair, Isabella Lovestory, Jenny Hval, Malibu e i YHWH Nailgun. I biglietti sono acquistabili su Dice.