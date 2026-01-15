C2C Festival festeggia i suoi 25 anni a New York con Arca

25 anni di futuro. Potrebbe essere questo il sottotitolo dell’evento newyorkese con cui C2C Festival festeggia il quarto di secolo.
Dopo il riuscito esperimento del 2025, il festival sbarca nuovamente nella Grande Mela, al Knockdown Center, per un’edizione ampliata capitanata da una grande amica del festival, Arca. Tre palchi tra indoor e outdoor e una line up affascinante con – in ordine alfabetico – Arca, Avalon Emerson & The Charm, Aya, Elias Rønnentfelt, Los Thuthanaka, Malibu, New York, Nourished by Time, Titanic (I. La Católica & Mabe Fratti), Yhwh Nailgun, oltre a uno showcase curato da Loft Radio. Il comunicato parla di «molto altro» quindi è lecito attendersi nuovi nomi in programma.
La data da segnarsi è l’8 maggio. I biglietti early bird saranno disponibili su Dice dalle 18 di venerdì 16 gennaio.
C2C Festival, nella sua edizione primaria a Torino, tornerà invece dal 29 ottobre all’1 novembre. Anche qui i biglietti early bird si trovano su Dice.