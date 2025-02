C2C Festival, ecco i primi nomi: Four Tet, Blood Orange e Iosonouncane & Daniela Pes

Four Tet, Blood Orange, Iosonouncane & Daniela Pes. Sono questi alcuni dei nomi annuncianti da C2C Festival per la sua prossima edizione (leggete qui se volete sapere come è andata l’ultima).

La ventitreesima edizione del festival si terrà dal 30 ottobre al 2 novembre come sempre a Torino nelle consolidate location del Lingotto Fiere (venerdì e sabato) e di OGT Torino (giovedì e domenica) e seguirà il debutto di C2C a NYC previsto il 9 maggio a Knockdown Center durante la New York Art Week.

Tra i 15 nomi annunciati, ci saranno 5 ritorni e 8 debutti al festival, con un range d’azione sonora che svaria dall’elettronica sperimentale all’r&b. 5 ritorni dicevamo, ovvero: A. G. Cook, Blood Orange, Four Tet, Model/Actriz – tutti questi in esclusiva italiana – e Skee Mask. Tra gli 8 debutti, invece, Ali Sethi & Nicolas Jaar, Ecco2k, Iosonouncane & Daniela Pes, Nourished By Time, Saya Gray – in esclusiva italiana – e Titanic (I. la Catolica & Mabe Fratti), Djrum, John Maus. Da segnarsi in particolare i debutti di Ali Sethi & Nicolas Jaar e Iosonouncane & Daniela Pes, oltre ai nomi che al festival hanno già dato tanto come A. G. Cook (che ha illuminato la chiusura del festival nell’ultima edizione) e Four Tet.

Per quanto riguarda i biglietti fino è possibile acquistare la release super early bird, mentre da mezzogiorno del 1 marzo si passerà all’abbonamenti early bird, in disponibile limitata, acquistabili sulla piattaforma di Dice. Il programma completo sarà annunciato nelle prossime settimane.