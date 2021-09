C2C Festival e Fondazione Marcelo Burlon insieme per una performance in streaming 

Club to Club, uno dei festival italiani più attenti all’innovazione e alla sperimentazione musicale, trasmetterà in streaming un progetto artistico realizzato insieme ala Fondazione Marcelo Burlon. Si tratta di una performance interdisciplinare, girata a Ibiza da Weirdcore – lo storico collaboratore di Aphex Twin – e curata dalla compositrice e performer Arca insieme a Physical Therapy e Total Freedom.

L’evento è presentato come «un’indagine sull’avanguardia e il nuovo pop», ed è in continuità con COC “The Festival As A Performance”, il progetto digitale dedicato a creatività e arte condivisa che Club to Club ha lanciato durante la pandemia.

Il film nasce da una performance immersiva dal vivo che si è tenuta il 15 luglio in una delle sedi della Fondazione, la villa privata di Burlon a Ibiza. Le riprese sono state effettuate direttamente dagli ospiti, presenti in numero ridotto ma dotati di telecamera personale. Nel complesso l’esperienza è durata circa quattro ore: tutti i filmati prodotti sono stati inseriti nella versione definitiva del film.

Lo streaming sarà disponibile il 27 settembre. I biglietti – in vendita a un prezzo simbolico, a discrezione dello spettatore – sono disponibili sulla piattaforma Dice. Tutto il ricavato sarà devoluto alle associazioni Consultorio Transgenere e Nelumbo, Casa Marcella, luogo di accoglienza temporanea per persone trans* e non-binarie vittime di discriminazioni e violenze.