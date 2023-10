C2C Festival: dal 2 al 5 novembre torna il festival italiano più apprezzato al mondo

Sta per arrivare la nuova edizione di C2C Festival. Il festival italiano dell’avant-pop si terrà dal 2 al 5 novembre a Torino nel contesto della Contemporary Art Week e si dividerà, come negli ultimi anni, tra due location: OGR Torino e Lingotto.

Il C2C Festival raggiunge così la sua ventunesima edizione, fresco di 30 mila presenze dal mondo ottenute nel 2022. Per l’occasione il tema sarà appunto il mondo che oltre a sottolineare una line-up che quest’anno più che mai vuole raccontare della pluralità geografica della musica pop avanzata, r&b, elettronica, rock, sperimentale, rap, jazz, post-punk è anche – simbolicamente il ventunesimo Arcano dei Tarocchi, carta che corrisponde – come da dizionario dei simboli Adelphi – «al mondo spaziale, riflesso di un’attività creatrice permanente».

Quando si parla di C2C Festival si parla, principalmente, di un cartellone artistico ambizioso. Per la ventiduesima edizione la punta di diamante sarà una delle artiste più ricercate del panorama pop mondiale, Caroline Polachek, qui in una doppia e intrigante veste: da un lato la performance live in supporto al suo Desire, I Want To Turn Into You (imperdibile nei suoi vocalizzi e nella sua presenza scenica) di venerdì 3 al Lingotto, dall’altro l’inedito ruolo di dj nel Gran Opening di giovedì 2 alle OGR Torino. Un’apertura che – oltre a Polachek – vede una quadrupla esclusiva (e debutto) italiana con Avalon Emerson & The Charm, Model/Actriz e Rachika Nayar.

Le due serate al Lingotto vedono un altro giro di esclusive italiane (Evian Christ, Hagop Tchaparian, Overmono, Two Shell, Flying Lotus, King Kurle, Maral, Shabjdeed, Al Nather, Daboor & Mouri, Honour, Sangre Nueva e Szusing), oltre ai live di artisti estremamente interessanti e variegati come Marina Herlop, Nick León, Space Afrika, Moodymann, Yves Tumor e la celebrazione per i 15 anni della Pan, etichetta d’avanguardia divisa tra Berlino e Atene. L’ultimo giorno, nuovamente alle OGR, si festeggeranno i 10 anni dell’etichetta e collettivo torinese Gang of Ducks.

C2C Festival ha inoltre avviato un nuovo percorso di sostenibilità per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. Grazie alla partnership con Plenitude – Sustainability Partner della manifestazione – nel 2022, C2C Festival ha condotto la sua prima valutazione dell’impatto ambientale, ponendosi l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per rendere le edizioni future sempre più sostenibili. Per l’edizioone 2023, verranno utilizzate delle batterie a energia solare che contribuiranno ad alimentare, non solo la Plenitude Room, ma anche la Lane e tutti i laser del festival.

Nelle due serate a Lingotto (3 e 4 novembre), all’interno della Plenitude Room, sarà presente un’installazione luminosa ideata da Anonima/Luci, 555nm – titolo che richiama la lunghezza d’onda della luce verde – una scultura cinetica. Un sistema autonomo animato da luce e suoni generati dal suo stesso movimento alimentato da batterie ad energia solare introdotte dalla stessa Plenitude. I suoni che accompagnano l’installazione saranno appositamente prodotti da diversi artisti selezionati che, lasciandosi ispirare dall’opera, le daranno voce.

Per scoprire 555nm all’interno della Plenitude Room presso Lingotto Fiere, non resta che segnarsi la data, venerdì 3 e sabato 4 novembre, e vedersi a Torino.