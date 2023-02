C2C Festival annuncia i primi nomi: Caroline Polachek, Flying Lotus, King Krule, Overmono

Dopo un’edizione, la ventesima e la prima a pieno regime dopo la pandemia, che vi abbiamo raccontato qui, torna anche quest’anno C2C, il festival torinese dedicato alla musica avant-pop. Manca ancora molto alla partenza, è vero, – C2C si terrà infatti dal 2 al 5 novembre durante la Contemporary Art Week di Torino – ma i primi nomi in line up annunciati, la scelta di avere come tema ‘il mondo’ e qualche spoiler che abbiamo ottenuto dal suo fondatore, fanno presagire un’edizione davvero intrigante.

13 artisti annunciati, 3 ritorni e 10 prime volte, per quattro debutti in Italia e e sette esclusive nazionali, in una palette ampia di generi, idee, suoni. Si parte così con la paladina dell’avant-pop per eccellenza, Caroline Polachek, che porterà in scena il suono nuovo album, in uscita a San Valentino, Desire I Want To Turn Into You, per passare poi tramite due certezze come King Krule e Flying Lotus. Tra i nomi più ricercati di sicuro gli Overmono, la coppia di fratelli più calda della scena elettronica UK, Marina Herlop e Lucrecia Dalt, entrambe segnalate tra i nostri dischi elettronici preferiti del 2022, Sangre Nueva, il progetto che riunisce tre pilastri delle contaminazioni latine come Dj Python, Dj Florentino e Kelman Duran, il ritorno di Yves Tumor e ancora Maral, Nick Leon, lo showcase del “futurismo arabo” con l’etichetta palestinese BLTNM con Shabjdeed, Al Nather, Daboor e Mouri e le tinte ambient degli Space Afrika.

Le prevendite per il festival, che si dividerà in quattro serate tra le location del Lingotto e delle OGR, saranno disponibili dal 2 febbraio a questo link.