C2C Festival, A.G. Cook, Kode9, Dean Blunt e molti altri si aggiungono alla line up

Nuovo giro di annunci per la 22ima edizione di C2C Festival che si terrà 31 ottobre al 3 novembre a Torino durante la Contemporary Art Week della città. Dopo aver lanciato il festival – che quest’anno sarà dedicato al tema Living With the Gods – con nomi come Arca, Bicep, Darkside, Romy, Sega Bodega, ecco altri 9 artisti internazionali che andranno ad arricchire il cartellone.

Arriveranno a Torino, in esclusiva italiana, A.G. Cook – fondatore di Pc Music e pronto a pubblicare il suo nuovo album Britpop, Dean Blunt in dj set, Bill Kouligas in b2b con Gabber Eleganza, Kode9 – che presenterà uno speciale set per celebrare i vent’anni della sua Hyperdub (ve ne abbiamo da poco parlato qua), la compositrice Mica Levi, gli Snow Strippers e la produttrice e dj coreana Yaeji. In ultima anche l’artista londinese John Glacier.

Il programma completo verrà annunciato nelle prossime settimane.