C2C Festival 2025, annunciate le date della prossima edizione

Interviste Musica

C2C Festival, come funziona il booking del più importante festival indoor italiano?

Per avere in line-up artisti come Arca e Bicep (e in passato Aphex Twin e Franco Battiato) ci vuole visione, pazienza e anche una buona dose di rischio. Abbiamo parlato con Guido Savini, che si occupa della direzione artistica di C2C, per scoprire come si costruisce un cartellone internazionale. Il sogno: «Un'edizione senza annunciare la line-up»