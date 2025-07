C2C Festival 2025, altri 10 nomi annunciati tra cui Floating Points

Sono 10 i nuovi artisti internazionali che si aggiungono alla già ricca line up della prossima edizione di C2C Festival che si terrà a Torino dal 30 ottobre al 2 novembre durante la Contemporary Art Week.

Non vi facciamo perdere tempo e vi diamo subito l’elenco: Floating Points, Blawan, billy woods, Smerz, Maria Somerville, Los Thuthanaka, Barker, Mechatok, Annahstasia, Kelman Duran. Sarà l’unica occasione quest’anno per vedere questi artisti nel nostro paese visto che sono tutti – esclusi Duran, Los Thuthanaka e Mechatok – suoneranno al C2C Festival in esclusiva italiana.

Tra ritorni attesi come quello di Floating Points e intriganti debutti come quelli di Los Thuthanaka e Mechatok, si va così a delineare il festival anche se, stando agli annunci, altri nomi potrebbero essere confermati per la serata di domenica. Confermato anche l’imponente sound dello Stone Island Stage, una delle attrazioni più attese ogni anno.

Per la quattro giorni torinese – che inizierà giovedì 30 alle OGR Torino per poi spostarsi venerdì e sabato al Lingotto Fiere e far ritorno alle OGR nella serata di domenica – si attendo in città 40 mila persone da tutto il mondo. Il festival – come annunciato – sarà dedicato con il tema Per Aspera Astra al suo fondatore Sergio Ricciardone, venuto a mancare lo scorso 11 marzo. Tutte le info sono disponibili sul sito del festival.

Di seguito l’elenco degli artisti suddivisi per giornata:

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE / OGR TORINO

Daniel Blumberg [UK] – Esclusiva italiana

Jenny Hval [NO]

Kelman Duran [DO/US]

YHWH Nailgun [US] – Debutto & Esclusiva italiana

VENERDÌ 31 OTTOBRE / LINGOTTO FIERE

Ali Sethi & Nicolas Jaar [PK/US + CL/US] – Debutto & Esclusiva italiana

Barker [UK] – Esclusiva italiana

Blood Orange [UK] – Esclusiva italiana

Djrum [UK] – Esclusiva italiana

IOSONOUNCANE & Daniela Pes [IT] – Debutto & Esclusiva italiana

Isabella Lovestory [HN/CA] – Debutto italiano

Mechatok [DE]

Saya Gray [CA/JP] – Debutto & Esclusiva italiana

Skee Mask [DE] – Esclusiva italiana

Titanic (I. La Catolica & Mabe Fratti) [VE + GT]

SABATO 1 NOVEMBRE / LINGOTTO FIERE

A. G. Cook [UK] – Esclusiva italiana

Annahstasia [UK] – Esclusiva italiana

Blawan [UK] – Esclusiva italiana

Ecco2k [SE] – Esclusiva italiana

Floating Points dj [UK] – Esclusiva italiana

Florence Sinclair [UK]

Four Tet [UK] – Esclusiva italiana

John Maus [US]

Los Thuthanaka [BO/US]

Malibu [FR] – Esclusiva italiana

Model/Actriz [US] – Esclusiva italiana

Nourished By Time [US] – Debutto & Esclusiva italiana

DOMENICA 2 NOVEMBRE / OGR TORINO

billy woods [US] – Esclusiva italiana

Maria Somerville [IE] – Esclusiva italiana

Smerz [NO] – Esclusiva italiana