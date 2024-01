C2C Festival 2024, annunciati i primi nomi: Arca, Bicep, Romy, Sega Bodega

C2C Festival, il festival dell’avant-pop di Torino, ha annunciato i primi nomi del cartellone della nuova edizione che si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre, sempre nel contesto della Contemporary Art Week della città.

Dopo aver fatto ballare nella passata edizione 35 mila persone da 40 nazioni nel 2023, C2C torna con una serie di nomi che fanno ben sperare per il futuro. Tra i primi artisti confermati spiccano il ritorno di Arca, la rivoluzionaria artista venezuelana che ha già calcato i palchi del festival in passato, e quello dei Bicep che debutteranno con il nuovo progetto Chroma. Entrambi saranno n esclusiva italiana così come Billy Woods, rapper americano che con il suo Maps è entrato in molte classifiche di fine anno, Darkside, Hessle Audio con Ben Ufo, Pangaea e Pearson Sound, la compositrice ambient Kali Malone, Mandy, Indiana e Nala Sinephro. A chiudere il primo giro di annunci l’innovatore producer Sega Bodega, Romy (degli XX), la violoncellista guatemaltenca Mabe Fratti, la dj peruviana Sofia Kourtesis e Shabaka (ex membro dei Comet Is Coming).

Il nuovo tema del festival, che sostituirà Il mondo, sarà Living With The Gods, ispirato al saggio omonimo dello storico dell’arte Neil MacGregor, in Italia edito per Adelphi.

Una piccola rivoluzione toccherà anche la struttura del festival: le date negli spazi di Lingotto Fiere saranno ben tre (giovedì, venerdì, sabato), lasciando alle OGR il compito di chiudere il festival domenica 3 novembre. I biglietti sono acquistabili a questo link.