C2C 2026, annunciati 19 nuovi artisti in line-up

Dopo il sold out della seconda edizione newyorkese, C2C Festival celebra il venticinquesimo anniversario con un’edizione che alza ancora l’asticella. L’appuntamento è a Torino dal 29 ottobre al 1 novembre, tra OGR, Lingotto e, per la prima volta dopo undici anni, il Teatro Carignano, teatro barocco nel cuore della città dove nel 2010 andò in scena la prima mondiale di Kode9 plays Burial, una tra le esibizioni che hanno fatto la storia della musica elettronica contemporanea. A inaugurare il grande ritorno della venue saranno le Smerz, con uno speciale matinée sabato 31 ottobre, dedicato a Big City Life, l’album che ha segnato la loro consacrazione definitiva.

Ai nomi già annunciati si aggiungono 19 nuovi show che attraversano pop, elettronica, rap, jazz, folk e R&B sperimentale. La giornata inaugurale alle OGR porta i The Avalanches, pionieri australiani del collage sonoro che stanno anticipando i dettagli di LP4, atteso ritorno dopo sei anni, insieme a Shygirl, tra le figure più sfrontate del pop elettronico britannico, ML Buch, voce interessante della nuova scena nordica tra dream pop, art rock e psichedelia, e Wendy Eisenberg, musicista e compositrice il cui album omonimo si sta imponendo come uno dei vertici dell’anno in ambito cantautorale.

La domenica chiude il festival sempre alle OGR con Grouper, progetto di culto di Liz Harris nell’ambient-folk sperimentale, HEADACHE, collaborazione tra Vegyn e il poeta Francis Hornsby Clarke sospesa tra spoken word ed elettronica atmosferica, Marina Herlop, cantante e producer catalana che fonde vocalità lirica ed elettronica d’avanguardia, e Carl Stone, pioniere della musica elettronica dal vivo, presente in collaborazione con To Listen To, festival dell’ascolto sperimentale del Conservatorio di Torino.

Al Lingotto, il sabato è la giornata più densa. Kode9, ospite storico del festival e fondatore di Hyperdub, torna in un back-to-back inedito con RP Boo, padre fondatore del footwork. Con loro Elias Rønnenfelt, frontman degli Iceage reduce da un 2025 iperprolifico tra il secondo solista Speak Daggers e il disco con Vegyn e Dean Blunt, Visible Cloaks, freschi di uscita con Paradessence per RVNG Intl. e la loro ricerca tra new age giapponese e minimalismo, e LIIM, voce emergente dalla scena newyorkese tra hip-hop, soul e sonorità alternative. Completa la serata del sabato lo showcase Hundebiss con Bladeblanc & Giesse, rispettivamente Tamara Stasiuk e Stefano Galli, NEXUS del collettivo panafricano Jokkoo e Talpah, producer casertano a cavallo tra post-club e trap. Il venerdì è il turno dello showcase Other People, l’etichetta di Nicolas Jaar, con Fronte Violeta, progetto collaborativo di Anelena Toku e della sound artist Carla Boregas, Eli Wewentxu, artista mapuche il cui lavoro intreccia memoria ancestrale e tensione politica a partire dal violino, e Fake Samo, progetto cileno tra elettronica sperimentale, jazz di ricerca e composizione dal vivo.

Sempre all’interno del programma principale al Lingotto, confermati tra gli altri Arca, che torna a C2C dopo oltre un decennio, Robyn, in uscita con Sexistential a sette anni dall’ultimo album solista, Kelela, Yung Lean & Bladee per la prima volta insieme in Italia, Oklou, underscores, Chanel Beads, Theo Parrish in extended set, Chuquimamani-Condori con il suo progetto DJ E, Crystallmess, Joanne Robertson e KMRU.

Inoltre, nell’ambito del venticinquesimo, C2C approderà per la prima volta al Barbican Centre di Londra con un evento il 15 ottobre, durante la Frieze London Week, segnando un’ulteriore espansione della geografia del festival. Ulteriori iniziative legate all’anniversario saranno annunciate nelle prossime settimane.

I biglietti Super Early Bird per le serate OGR sono disponibili a partire da 15 euro su Dice.fm. Quelli per il Teatro Carignano saranno in prevendita dal 6 giugno, con prelazione per i possessori di Passport e Golden Pass. Da venerdì 29 maggio si aprono le vendite per il Barbican su barbican.org.uk. Resta aperta fino al 13 giugno la call di C2C Curators, programma di formazione gratuito per nuovi curatori musicali dedicato alla memoria del fondatore Sergio Ricciardone.

Info e biglietti su clubtoclub.it.