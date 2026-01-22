C.S.I., la reunion è ufficiale, ecco le date del tour

La voce era nell’aria, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: i C.S.I. tornano in tour. Una reunion molto attesa, dopo quella dei CCCP, che parte con l’annuncio delle prevendite dei concerti, sei in totale per il momento, che avranno come apertura Marzabotto e come chiusura Catania nel 2026.

Così, a venticinque anni da Montesole, tornano i C.S.I. con Giovanni Lindo Ferretti (a questo link la nostra ultima intervista con lui), Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali.

Il tour, prodotto e organizzato da OTR Live, parte il 28 agosto da Marzabotto e prosegue tra agosto e settembre. Prevendite aperte dal 23 gennaio ore 11 nei circuiti abituali.

In viaggio C.S.I. Tour 2026:

28 agosto Marzabotto (BO) Montesole, Festival Lupo

31 agosto Villafranca (VR) Castello Scaligero

2 settembre Fasano (BR) Parco Archeologico di Egnazia, Locus Festival

4 settembre Spello (PG) Villa Fidelia

8 settembre Alba (CN) Piazza Medford, Festival Resistente

12 settembre Catania Villa Bellini, Sotto il Vulcano Fest