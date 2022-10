Buon Halloween: Megan Fox e Machine Gun Kelly rifanno Pamela e Tommy, e lui sniffa la “coca” sul seno di lei

Le celebrità americane prendono molto, ma molto seriamente Halloween. Quest’anno, ad esempio, Lizzo s’è travestita da Marge Simpson, Diddy ha fatto il pazzo nei panni del Joker, Paris Hilton è diventata Sailor Moon, Lorde e Charli XCX hanno pianificato (ma poi non potato a termine poiché troppo pigre) di vestirsi l’una nei panni dell’altra (qui trovate un po’ di foto).

Non poteva mancare la coppia più in vista del pop-rock contemporaneo, Megan Fox e Machine Gun Kelly. I due si sono calati nei panni di un’altra celebre coppia attrice-rocker, ovvero Pamela Anderson e Tommy Lee dei Mötley Crüe.

Su Instagram MGK e Megan Fox non si sono limitati a postare un paio di foto vestiti e acconciati come Pam e Tommy (complimenti per la verosimiglianza), ma anche un breve video in cui lui prima sniffa una striscia di “coca” del seno di lei usando una banconota arrotolata, per poi leccare quel che è rimasto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mr. Pink (@machinegunkelly)





E noi che pensavamo che Megan Fox avesse raggiunto il massimo del romanticismo pochi giorni fa quando ha commentato su Instagram una foto di Machine Gun Kelly al Time 100 Next Gala di New York dove il rocker s’è presentato con un corsetto. «Non è mai esistito al mondo nessun uomo con una struttura ossea paragonabile alla tua», ha scritto Fox. «Bello in modo devastante. E che dire del metro e novanta e passa? Ammazzami o mettimi incinta. Sono le uniche due opzioni».