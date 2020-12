Buon 2021 con un nuovo pezzo di Noel Gallagher, “We’re Gonna Get There In The End”

Per concludere il 2020 su una nota positiva, Noel Gallagher ci ha regalato un nuovo brano con i suoi High Flying Brids. We’re Gonna Get There In The End è solo un demo, ma suona piuttosto bene.

“Per prima cosa voglio fare a tutti gli auguri di buon anno”, ha scritto Noel su Instagram. “Le cose possono solo migliorare da qui in avanti!! (nel senso che quanto possono andare peggio ormai?!). In ogni caso, di recente ho lavorato e ho fatto un piccolo demo di un brano che ho scrittto qualche settimana fa, ed è venuto fuori che suona abbastanza bene… il testo è adatto a questi tempi e vorrei condividerlo con voi”. “Spero che i vostri hangover non siano troppo tremendi”, ha concuso Noel.

Il pezzo si ascolta qui sotto.