Bugo che lascia Morgan sul palco di Sanremo è il video più popolare dell’anno

Bugo che abbandona Morgan sul palco di Sanremo è il video non musicale più popolare in Italia nel 2020, con oltre 17 milioni di visualizzazioni. Il video musicale che è stato più visto, commentato e condiviso è invece Karaoke dei Boombadash con Alessandra Amoroso, che ha quasi 95 milioni di visualizzazioni.

Google ha reso noto l’elenco dei video che hanno fatto tendenza su YouTube in Italia nel 2020. Sono divisi in due categorie: musicali e non musicali. Tra i primi compaiono Francesco Gabbani, le coppie formate da Rocco Hunt e Ana Mena e da Baby K e Chiara Ferragni. Nei secondi c’è molto lockdown: il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma il 25 aprile, Benedetta Rossi che spiega come fare il pane in casa, le videolezioni secondo iPantellas e Favij.

Ecco le due classifiche. Il numero di visualizzazioni non è l’unica metrica utilizzata. Per determinare l’ordine Google ha infatti tenuto conto dei picchi di interesse misurati anche tramite le interazioni. Il video di Rocco Hunt e Ana Mena, ad esempio, in questo momento ha due milioni e mezzo di visualizzazioni in più di quello di Gabbani che lo precede in classifica, così come le videolezioni secondo iPantellas sono più viste delle Frecce Tricolori.

I video musicali più popolari in Italia



1. Boomdabash & Alessandra Amoroso – Karaoke

2. Francesco Gabbani – Viceversa (Official Music Video) – Sanremo 2020

3. Rocco Hunt & Anna Mena – A un passo dalla Luna (Official Video)

4. Baby K – Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni)

5. Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare)

6. Takagi & Ketra, Elodie, Mariah – Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo

7. Diodato – Fai rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020]

8. Ghali – Good Times (Lyrics Video)

9. Mahmood – Rapide

10. Gaia – Chega (Official Video)



I video non musicali più popolari in Italia

1. RAI – Sanremo 2020 – Bugo abbandona il palco dell’Ariston

2. Aeronautica Militare – Il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360°

3. Fatto in Casa da Benedetta – Pane comodo fatto in casa senza impasto – Ricetta Facile

4. iPantellas – Video lezioni – Studenti vs Prof – iPantellas w/Favij

5. WhenGamersFail ► Lyon – Intervista a 8 con tutti i miei amici!! (Speciale 3 Milioni)

6. Serie A – Milan 4-2 Juventus | Rimonta clamorosa:il Milan domina la Juve e firma il poker! | Serie A TIM

7. Italia’s Got Talent – Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini

8. X Factor Italia – Mydrama conquista Hell Raton con tha Supreme e Mara Sattei

9. MinisteroSalute – Per tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine

10. Jakidale – Da Milano a Roma in monopattino