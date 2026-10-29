Bryan Adams ha pubblicato un’altra canzone contro Trump, “un bambino che lancia i giocattoli fuori dalla carrozzina”

«Imperi e regimi, dittatori e re vanno e vengono tutti. Il Lago Ontario è eterno. Questa è una canzone per le persone sane di mente di entrambi gli schieramenti che sanno che questa follia passerà e che il Lago Ontario sarà sempre il Lago Ontario».

Così Bryan Adams ha lanciato una canzone che sarà inclusa nell’album How’s It Goin’ in uscita il 6 novembre. Si intitola Lake Ontario come il lago tra Stati Uniti e Canada che Donald Trump ha voluto ribattezzare con un decreto presidenziale Lake America.

“Il lago dalle acque scintillanti è un nome delle Prime Nazioni, non un decreto presidenziale” canta Adams. “Ma in Iran le cose non stavano andando come voleva / Così, come un bambino che lancia i giocattoli fuori dalla carrozzina / Ha pensato che fosse meglio sferrare un colpo basso / E mettere in scena uno spettacolo da baraccone / Sembra solo l’ennesima distrazione / Mentre i documenti su Epstein attirano l’attenzione / Un giorno verranno alla luce e diremo: ecco, l’avevo detto / E poi ci tufferemo tutti nel Lago Ontario”.

Adams è nato a Kingston, Ontario e tutto How’s It Goin’ è dedicato al Canada. «È iniziato tutto cscrivendo la canzone per il documentario Canada’s Wild Eastern Edge. Dopo aver fatto molte ricerche, mi è venuta l’ispirazione per scrivere altre canzoni sul Canada. Anche dal punto di vista musicale, questo progetto mi ha portato in una direzione un po’ diversa, il che ha reso l’intera esperienza entusiasmante».

Bryan Adams - Lake Ontario

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Nei mesi scorsi Adams ha pubblicato altre due canzoni tratte dal prossimo album. The Ballad of Terry Fox, dal documentario di Sean Menard Run Terry Run, è dedicata al maratoneta e attivista canadese famoso per la cosiddetta Maratona della speranza del 1980, una corsa coast to coast del Canada con una protesi alla gamba destra, persa a causa di un osteosarcoma, per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.

51th State è un altro pezzo politico in risposta a Trump che ha scritto che «molti canadesi vogliono che il Canada diventi il 51esimo Stato. Risparmierebbero molto sulle tasse e sulla protezione militare. Penso che sia una grande idea. 51esimo Stato!», oltre a pubblciare cartine geografiche in cui il Paese è annesso agli Stati Uniti.

“Lascia che te lo dica senza giri di parole”, canta Adams, “quando parli della mia terra faresti meglio a mostrare un po’ di rispetto perché quassù ci prendiamo cura dei nostri. Quindi lascia che ti dia un consiglio, mister: forse hai già troppo di cui occuparti se pensi di sommergerci di dazi, ma non saremo mai il 51esimo Stato”.

Bryan Adams - 51st State (Official Lyric Video)

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Sabato 28 novembre Adams si esibirà all’Unipol Dome di Milano. Tra gennaio e febbraio 2027 tornerà in Italia con Bare Bones, non un tour tradizionale con la band, ma esibizioni acustiche per voce e chitarra nei teatri con le sue hit.

28 gennaio, Torino, Teatro Colosseo

30 gennaio, Trento, Auditorium Santa Chiara

31 gennaio, Brescia, Teatro Clerici

2 febbraio, Trieste, Politeama Rossetti

3 febbraio, Roma, Teatro Brancaccio

5 febbraio, Padova, GranTeatro Geox

7 febbraio, Bologna, Teatro EuroAuditorium

8 febbraio, Firenze, Teatro del Maggio Fiorentino