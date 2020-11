Brunori Sas suona ‘La verità’ a Barezzi Festival, il video

È stato Brunori Sas, con un concerto intimo per chitarra acustica, pianoforte e archi, ad aprire l’ultima edizione di Barezzi Festival, l’evento che ogni anno porta al Teatro Regio di Parma il meglio della musica alternativa italiana. È stata un’edizione particolare, tutta in streaming a causa delle norme per contenere il contagio del Covid, ma comunque affascinante. Brunori ha suonato versioni alternative dei brani dell’ultimo album Cip! e i classici del suo repertorio, come Canzone contro la paura e La verità, che potete riascoltare grazie alla clip in esclusiva qui su Rolling Stone.

Il cachet del concerto è stato interamente donato, tramite il collettivo Approdi e l’Associazione La Terra di Piero, a un fondo di sostegno per i lavoratori dello spettacolo della Calabria. Se invece volete sapere com’è andato il resto del festival, il report completo è a questo link.