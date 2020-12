Brunori Sas canta ‘Ancora tu’ di Lucio Battisti, guarda il video

Brunori interpreta Ancora tu di Lucio Battisti in versione acustica, rendendo omaggio a uno degli artisti che più l’ha influenzato. È un estratto dalla puntata di 33 Giri – Italian Masters che andrà in onda stasera dedicata all’album del 1976 La batteria, il contrabbasso, eccetera (ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su Now TV).

Il documentario racconta l’album e il contesto in cui nacque grazie alle parole del discografico Stefano Senardi, del critico musicale Renzo Stefanel, del disc jockey Claudio Coccoluto. I fonici Maurizio Biancani e Gianni Prudente esaminano il multitraccia del disco, musicisti che parteciparono alle session come Claudio Maioli e Walter Calloni ne rievocano gli arrangiamenti.

Le prossime puntate sono dedicate a Stato di necessità di Carmen Consoli (16 dicembre), Duemilatrecentouno parole di Ornella Vanoni (23 dicembre), Nero a metà di Pino Daniele (30 dicembre).