Brunori SAS, ascolta il nuovo singolo ‘Al di là dell’amore’

È uscito oggi il nuovo singolo di Brunori SAS, Al di là dell’amore, brano con cui il cantautore sigla il ritorno sulle scene dopo tre anni dall’ultimo album, A casa tutto bene. Il brano, prodotto da Taketo Gohara insieme allo stesso Brunori, è caratterizzato da un suono massiccio, dominato dai sintetizzatori, per un arrangiamento inusuale nella discografica del cantautore. Il testo, invece, ritorna su tematiche care all’artista: una critica sociale, in cui la voce si interroga su ciò che separa il bene dal male.

La struttura del testo si costruisce, infatti, sull’alternarsi tra il nichilismo della strofa e l’invito alla riflessione del ritornello, dove le melodie più armoniose rispecchiano la necessità di ripensare la parte nell’insieme delle cose, così come canta Brunori. Il brano procede attraverso un climax che conduce al finale, affidato alle parole “difendimi al di là dell’amore”, quasi fosse una preghiera laica: un invito a ripensare i rapporti che ci legano gli uni con gli altri in cui il tutto è più importante del singolo.

Il brano, inoltre, è il primo estratto di un nuovo lavoro in studio, probabilmente fissato per il 2020, dato che Brunori a partire dal prossimo marzo sarà in tour nei palazzetti di tutta Italia.

Brunori SAS Tour 2020 – Le date

Martedì 3 marzo 2020 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 7 marzo 2020 – Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 13 marzo 2020 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Sabato 21 marzo 20202 – Firenze @ Mandela Forum

Martedì 24 marzo 2020 – Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 – Roma @ Palazzo Dello Sport

Sabato 28 marzo 2020 – Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 – Bari @ PalaFlorio

Domenica 5 aprile 2020 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore