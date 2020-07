Brunori Sas annuncia 4 ‘concertini acustici’ per l’estate

Dopo il sold-out dei tour nei palazzetti, che sarà recuperato nei prossimi mesi e nell’estate 2021, Brunori Sas ha annunciato quattro ‘Concertini Acustici’ che si terranno in location immerse nella natura. Le date:

Sabato 11 luglio 2020 || Champorcher (AO) @ MusicaStelle Outdoor – SOLD OUT

Venerdì 24 luglio 2020 || Lugo (RA) @ Ravenna Festival – SOLD OUT

Domenica 26 luglio 2020 || Tarvisio (UD) @ No Borders Music Festival – biglietti disponibili da venerdì 10 luglio alle 10:00

Domenica 2 agosto 2020 || Monte Cucco (PG) @ Suoni Controvento

Un modo per festeggiare due riconoscimenti recenti, la Targa Tenco come Miglior Album con Cip! e il Nastro d’Argento per la Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l’estate, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo con la regia di Massimo Venier.