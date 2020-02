Brunori Sas annuncia 3 nuove date

Brunori Sas aggiunge tre nuove date al tour 2020: sarà infatti sul palco del Milano il 25 giugno, a Roma il 13 luglio e a Lucca il 26 luglio. I biglietti per le nuove date estive sono disponibili da oggi sul sito di Ticketone, e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 18 febbraio alle ore 11.

Queste tutte le date del tour:

29 febbraio 2020 – Vigevano (PV) Palasport – DATA ZERO

Martedì 3 marzo 2020 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 7 marzo 2020 – Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 13 marzo 2020 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum– SOLD OUT

Domenica 15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Sabato 21 marzo 20202 – Firenze @ Mandela Forum – SOLD OUT

Martedì 24 marzo 2020 – Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 – Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Sabato 28 marzo 2020 – Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 – Bari @ PalaFlorio

Giovedì 25 giugno 2020 – Milano @ Milano Summer Festival c/o Ippodromo SNAI San Siro

Lunedì 13 luglio 2020 – Roma @ Rock in Roma c/o Cavea Auditorium Parco della Musica

Domenica 26 luglio 2020 – Lucca @ Lucca Summer Festival c/o Piazza Napoleone