Brunori, al via il tour estivo con le date di Milano e Roma

Che strane le estati senza il suono della chitarra di Brunori. Per fortuna, però, sono finite. Dopo due anni di attesa causati dalla pandemia, infatti, Brunori ha avuto finalmente l’opportunità di ripartire con il suo tour (qui vi abbiamo raccontato una delle sue prime uscite) e portare la sua musica ai fan che tanto hanno atteso il suo ritorno.



L’estate di Brunori comincerà subito con due date imperdibili a Milano e Roma. Il cantautore si esibirà venerdì 24 all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, all’interno di Milano Summer Festival, e giovedì 30 all’Auditorium Parco della Musica a Roma, per la rassegna Rock in Roma, per poi muoversi in tutta l’Italia per il suo tour estivo.

Qui di seguito le date:

21 giugno Cosenza – RestartLiveFest

24 giugno Milano – Milano Summer Festival

30 giugno Roma – Rock in Roma

2 luglio Perugia – L’Umbria che spacca

6 luglio Genova – Goa-Boa_Preview

24 luglio Lucca – Lucca Summer Festival

31 luglio Tarvisio – No Borders Music Festival

4 agosto Taormina – Teatro Antico

6 agosto Fasano – Locus Festival

13 agosto Ascoli Piceno – Ascoli Summer Festival

28 agosto Santa Sofia – Acieloaperto



I biglietti per il tour sono acquistabili a questo link.

L’ultima pubblicazione di Brunori Sas, Cheap!, risale a questo gennaio, un EP che il musicista calabrese ha definitivo «un divertissement nato dalla voglia di realizzare qualcosa di leggero in questi tempi pesanti» e che arriva a due anni di distanza da Cip!, il suo quinto e finora ultimo album in studio.