Bruce Springsteen, un nuovo album e un tour nel 2019 

«In assenza di un termine migliore per descriverlo, direi che è un disco cantautoriale, solista», ha detto Bruce Springsteen in un’intervista per il Times. Il prossimo album del Boss dovrebbe arrivare nel 2019, e come sempre verrà accompagnato da un tour. «Tornerò al mio lavoro di tutti i giorni», ha aggiunto il cantautore, annunciando i concerti che il prossimo anno lo terranno impegnato insieme ai musicisti della E Street Band, avvistati la scorsa estate nei pressi dello studio del Boss in New Jersey.

High Hopes, l’ultimo album di Springsteen, è uscito nel 2014. Poi l’esperienza di Springsteen on Broadway, spettacolo che ha esaltato critica e pubblico e che arriverà prima su Netflix, poi come doppio live album. Potete leggere la nostra recensione qui.