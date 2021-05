Bruce Springsteen, ultimo tour con finale a Milano nel 2022? E siamo già a due indizi

«Se le cose stanno così, il mio timore è che anche se la pandemia si risolvesse prima del 2022, quando partirà il tour di Bruce Springsteen, Milano potrebbe non essere in grado di ospitare gli spettacoli del più grande performer in circolazione e un tour che forse sarà il suo atto conclusivo con la E Street Band». Così Claudio Trotta, promoter di Barley Arts, lanciò l’allarme a margine dell’intervista che ci concesse il 12 gennaio scorso. Ora l’eventualità che Milano non possa essere pronta è più remota, ma rimane la suggestione dell’ultima data del Boss con la storica band proprio a San Siro.

A dare forza a questa eventualità, oggi ci ha pensato l’assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, con un post su Facebook in cui si immagina l’estate 2022 e la tanto auspicata ripartenza: «Waitin’ on a sunny day… come potrebbe essere la giornata dell’estate 2022 in cui Bruce Springsteen saluterà l’Europa con l’ultima data del suo possibile e attesissimo tour. Una serata eccezionale non solo per la straordinaria qualità musicale con cui the Boss tradizionalmente ripaga i suoi fan – ha scritto l’assessore -, ma perché potrebbe essere proprio Milano la città, tanto amata e che tanto lo ama, dove l’artista suggella la sua ultradecennale storia di reciproca passione con il pubblico europeo. In queste settimane in cui si stanno definendo i calendari della ripresa di attività dei grandi eventi concertistici per un futuro nuovamente sicuro anche per stadi e arene – ha concluso Del Corno -, scrivere già con pennarello indelebile la data di Springsteen a Milano sarebbe un bellissimo segnale di fiducia, non solo per tutti coloro che lo ammirano, ma per la città intera». Incrociate le dita:

Il post dell’assessore Filippo Del Corno: