Bruce Springsteen smentisce le voci sul nuovo tour

Bruce Springsteen ha fatto chiarezza sui suoi programmi per il 2019: il cantautore ha spiegato che non ha programmato un tour con la E Street Band e che invece si occuperà di alcuni progetti in studio. Il messaggio arriva a poche ore dall’intervista pubblicata dal Sunday Times, dove un tour del Boss sembrava più che probabile.

“Vi scrivo solo per calmare alcuni rumor che girano a E Street”, scrive Springsteen in un comunicato pubblicato su Twitter. “Non vediamo l’ora di tornare a suonare per voi, ma la band non partirà in tour nel 2019. Prima di tornare al mio lavoro di tutti i giorni, ho intenzione di fermarmi un po’ dopo Broadway e dedicarmi ad alcuni progetti in studio a cui sto lavorando da un po’. Spero di rivedervi presto. Fino ad allora, sappiate che tutti i membri della E Street Band hanno progetti regolarmente in tour, e apprezzerebbero molto il vostro supporto”.

A statement from Bruce Springsteen… pic.twitter.com/bMqCPWmSaW — Bruce Springsteen (@springsteen) 5 dicembre 2018

La smentita era stata anticipata dal chitarrista della band, Stevie Van Zandt, che ha cercato di fermare le voci del tour attraverso il suo profilo Twitter. “Nel migliore dei casi hanno frainteso”, ha detto. “Tutto potrebbe cambiare, ma al momento non c’è nessun tour della E Street Band in programma per il 2019”.